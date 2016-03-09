1c Изменения

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт9 заявок183 просмотра

Нужен программист чтоб сделал изменения в 1с 8.3 в меню реализация товаров и услуг

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9 лет назад
cartridge45
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

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