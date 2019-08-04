Настроить интеграцию RetailCRM и Мой склад

Доброго времени суток. Ищу специалиста который сможет настроить интеграцию Мой склад и RetailCRM.

Основная потребность в том чтобы была синхронизация данных по товарным остаткам и мы могли видеть затраты по себестоимости продукции.

Если вы сможете предложить дополнительные возможности которые будут полезны то это будет только плюсом.

Пожалуйста указывайте в заявке свой опыт и примерные расценки.

Заранее спасибо за ответ.