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Настроить интеграцию RetailCRM и Мой склад
Доброго времени суток. Ищу специалиста который сможет настроить интеграцию Мой склад и RetailCRM.
Основная потребность в том чтобы была синхронизация данных по товарным остаткам и мы могли видеть затраты по себестоимости продукции.
Если вы сможете предложить дополнительные возможности которые будут полезны то это будет только плюсом.
Пожалуйста указывайте в заявке свой опыт и примерные расценки.
Заранее спасибо за ответ.
Заявки фрилансеров
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