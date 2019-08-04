Настроить интеграцию RetailCRM и Мой склад

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Доброго времени суток. Ищу специалиста который сможет настроить интеграцию Мой склад и RetailCRM. 

Основная потребность в том чтобы была синхронизация данных по товарным остаткам и мы могли видеть затраты по себестоимости продукции.

Если вы сможете предложить дополнительные возможности которые будут полезны то это будет только плюсом. 

Пожалуйста указывайте в заявке свой опыт и примерные расценки. 

Заранее спасибо за ответ.

6 лет назад
vebmister
37 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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