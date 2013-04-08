Перенос данных из "Инфоаптека" 1с 8.2 Бухгалтерию

Необходимо создать обработчик синхронизации между 1с 7.7 Торговля и склад и Prestashop 1.5 Ручной и автоматический импорт товаров, на сайт, экспорт заказов в не "подтвержденную заявку". Генерация картинок из папки, имя картинки соответствует коду ...