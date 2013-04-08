Добрый день! задача следующая: настройка уже существующих конфигураций в паре управление торговлей 10.3 и розница 1.0 для полноценной работы магазина.
Перенос данных из "Инфоаптека" 1с 8.2 Бухгалтерию
необходимо настроить выгрузку товарных накладных и данные о розничных продажах из программы «Инфоаптека» в 1с 8.
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