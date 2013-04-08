Перенос данных из "Инфоаптека" 1с 8.2 Бухгалтерию

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт2 заявки269 просмотров

необходимо настроить выгрузку товарных накладных и данные о розничных продажах из программы «Инфоаптека» в 1с 8.

12 лет назад
dilyara1978
Диляра 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров