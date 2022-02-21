Проблемы с базой 1С

У нас есть 2 проблемы с базой.

1. не формируются счета-фактуры на аванс. Ошибка в форме "Поле объекта не обнаружено (ПодразделениеОрганизации)"

2. После обновления или еще после чего, точно не знаю появилось расхождение в итогах за 17 год! Раньше помогал пересчет итогов через конфигуратор. Но теперь даже он не спасает.

В приложении 2 скриншота этих ошибок.