Проблемы с базой 1С

Сайт на опенкарт3. Необходимо интегрировать с 1с Предприятие 8.3 остатки и цены. Кто готов взяться пишите.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть 2 проблемы с базой.
1. не формируются счета-фактуры на аванс. Ошибка в форме "Поле объекта не обнаружено (ПодразделениеОрганизации)"
2. После обновления или еще после чего, точно не знаю появилось расхождение в итогах за 17 год! Раньше помогал пересчет итогов через конфигуратор. Но теперь даже он не спасает.
В приложении 2 скриншота этих ошибок.
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