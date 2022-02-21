Проблемы с базой 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки550 просмотров
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У нас есть 2 проблемы с базой. 

1. не формируются счета-фактуры на аванс. Ошибка в форме "Поле объекта не обнаружено (ПодразделениеОрганизации)"

2. После обновления или еще после чего, точно не знаю появилось расхождение в итогах за 17 год! Раньше помогал пересчет итогов через конфигуратор. Но теперь даже он не спасает.

В приложении 2 скриншота этих ошибок.

2 года назад
lg_alex
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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