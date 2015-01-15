Разработка 2-х отчетов в 1С

1С-программированиеЗакрыт7 заявок242 просмотра
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Необходимо разработать 2 отчета для 1С Торговля 8.2:

1) Отчет по прогнозируемым закупкам

2) Отчет по доступности номенклатуры

Подробное описание отчетов во вложении

Желаемая дата готовности - 28 января

9 лет назад
valehandro
Александр 
45 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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