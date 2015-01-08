Синхронизация 1С УТ и интернет-магазинов на 1С Битрикс

1С-программированиеЗакрыт5 заявок218 просмотров
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Добрый день!

В нашу веб-студию требуется 1с-программист на удаленку.

Работа планируется стабильная позадачно.

Необходимо обеспечивать обмен между 1С УТ и интернет-магазинами на базе 1С Битрикс.

Основные задачи:

• Импорт готовых каталогов товаров из Excel в 1С УТ

• Создание обработчиков для корректного импорта каталогов в 1С

• Настройка выгрузки и синхронизации 1С УТ с интернет-магазинами на платформе 1С Битрикс для обмена каталогом товаров, заказами

Требования:

• Опыт синхронизации 1С УТ с 1С Битрикс

• Опыт написания обработчиков для импорта Excel файлов в 1С УТ

• Уверенное знание и умение работать на программном уровне с продуктами 1С

• Ответственность

• Оперативность

Оплата своевременно в рублях, пишите пожалуйста стоимость часа.

Спасибо, ждем предложений!

9 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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