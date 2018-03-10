1С: Создание скрипта для формирования отчетов.

для бухгалтерии 3.0 нужно сделать внешнюю обработку в которой есть 3 реквизита ДокСчет ДокРеализация ДокСчФактура при нажатии кнопки печать - на печать должны выводиться выбранные документы Жду предложение с ценой (в рублях) и срок
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Необходимо создать скрипт, позволяющий формировать в 1С отчеты, как в приложенном файле (1 и 2 листы). Дополнительное описание функционала:
Для обеих листов:
Возможность выбирать менеджеров.
Возможность выбирать период.
Возможность запоминать и сохранять настройки.
Для первого листа:
Возможность формировать группы менеджеров и указывать им названия (например, "розница" и "опт").
Желтые ячейки будем заполнять вручную.
Для второго листа:
Возможность указывать минимальные и максимальные значения для всех столбцов кроме "скидка".
1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169)
Конфигурация:
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.18.4)
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