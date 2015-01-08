Сделать простую обработку

1С-программированиеЗакрытнет заявок123 просмотра
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для бухгалтерии 3.0 нужно сделать внешнюю обработку в которой есть 3 реквизита

ДокСчет

ДокРеализация

ДокСчФактура

при нажатии кнопки печать - на печать должны выводиться выбранные документы

Жду предложение с ценой (в рублях) и срок

9 лет назад
Katerina25
Катерина 
54 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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