Монитор заказов

Привет Всем!

Задумка такая:

Менеджер принимает заказ и вписывает параметры данного заказа в графы (фио, дата приема заказа, дата выдачи заказа, контактные данные заказчика, параметры заказа). Далее он ставит галочку в работе, и часть информации выводится на мониторе который висит в цехе, где начальник цеха видит информацию о заказа, когда надо сдать, кто заказчик, т.е. часть необходимой ему информации, также он может посмотреть информацию о заказе подробно. При наступлении даты приближенной к выдачи. заказы сортируются наверх и подсвечиваются красным.

Кто может данное реализовать? На какой платформе?

Предпочтительно, думаю 1с. Чтобы можно было расширять далее функционал при необходимости, чтобы не было тупиковой ветвью.