1c 11.1 8.3 Поправить выгрузку на сайт

Здравствуйте, есть Portable, ломанная, 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.27.7) нужно настроить соединение с майл почтой. В данный помент требует SSL шифрование, ошибка SMTP greeting failure: 421 SMTP connection broken (reply) Жду предложений. спасибо
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