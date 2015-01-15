1c 11.1 8.3 Поправить выгрузку на сайт

Очень доволен работой, просто супер, 10 баллов из 10 - через 2.5 часа работа была закончена. Еще раз убедился, что с фрилансерами работать гораздо лучше чем с 1с организациями, в которых мне ответили - "ну к понедельнику посмотрим что там у вас". Спасибо большое - буду обращаться и в дальнейшем. Рекомендую.