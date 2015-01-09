Доработать внешний отчет 1С 8.3

1С-программированиеЗакрыт5 заявок251 просмотр
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Требуется доработать внешний отчет, полностью написанный с помощью средств СКД. В прикрепленном файле Excel на первом листе представлена печатная форма отчета на данный момент, на втором листе - требуемый вариант вывода.

Также на первом листе указаны требования к отчету. Отчет запускается в режиме "Обычного приложения".

Конфигурация Бухгалтерия 3.0 (в ней дописан блок и отчет относится к этому дописанному блоку)

9 лет назад
nusti
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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