Создание обработок в BAS (Бухгалтерия)

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Необходимо настроить/написать обработки:

  1. Выгрузка всех налоговых накладных в xml для BAS подходящего для ДФС

  2. Групповое создание фискальных чеков (выгрузка с "ВЧАСНО" кассы)

Подробней отправлю в ЛС.

24 дня назад
Татьяна
Украина
3 месяца в сервисе
Была
14 дней назад
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