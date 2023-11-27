Интеграция с Whatsapp

1С-программированиеОткрыт2 заявки11 просмотров
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Нужно интегрировать 1С: Стоматологическая клиника 2.1 с whatsapp. После записи клиента нужно создать регламентное задание, которое за 24 часа перед началом визита на whatsapp клиента (если она есть) отправит уведомление-напоминание о том у какого врача и когда назначен прием.

11 дней назад
Левон
Армения
11 дней в сервисе
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9 дней назад
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Амир
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Виталий
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