Интеграция с Whatsapp

Нужно интегрировать 1С: Стоматологическая клиника 2.1 с whatsapp. После записи клиента нужно создать регламентное задание, которое за 24 часа перед началом визита на whatsapp клиента (если она есть) отправит уведомление-напоминание о том у какого врача и когда назначен прием.