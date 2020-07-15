Загрузить номенклатуру из Excel в 1С Розница

Открываем магазин. Пришел товар (более 500 наименований), который нужно загрузить в 1С. Нужна помощь с загрузкой. Необходимо,чтобы в 1С загрузилось Наименование , ед. измерения, кол-во, цена закупочная. Это в идеале. Предложите свой вариант работы и цену за нее. к 1С подключиться можно удаленно.