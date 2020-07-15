Загрузить номенклатуру из Excel в 1С Розница

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Завершен6 заявок711 просмотров

Открываем магазин. Пришел товар (более 500 наименований), который нужно загрузить в 1С. Нужна помощь с загрузкой. Необходимо,чтобы в 1С загрузилось Наименование , ед. измерения, кол-во, цена закупочная. Это в идеале. Предложите свой вариант работы и цену за нее. к 1С подключиться можно удаленно. 

5 лет назад
HeJIenocTb
Екатерина 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denis1984
Денис 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 лет назад
$20
1 день
Все прошло отлично и очень быстро. Надежный исполнитель. Очень рекомендую.
Все прошло отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

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Александр
 
39 лет
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Был
месяц назад
91 отзыв
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Денис 
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