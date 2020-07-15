3Д Дизайн корпуса сигнализации и визуализация

$400
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок633 просмотра

Просьба разработать 5 концептов дизайна корпуса сигнализации.Результат работы - реалистичные визуализации в окружении (на стене в квартире). Нужен рендер (без твердотельной модели). Но необходимо учесть внутреннее содержимое (объем плата + аккумулятор) и выход проводов на тыльной стороне. Учесть место разъединения двух основных половинок корпуса (без поднутрений каждая) для удобства производства. Сроки: сжатыеБюджет 400 долларов (на 5 концептов)

Дизайн современный, легкий (скрыт объем). Нет дизайна ради дизайна (все изгибы имеют функциональный смысл), при этом - достаточно уникально. Ссылка на полное ТЗhttps://docs.google.com/document/d/1Jy6WzoIA3-p9TmMqCOOIBfWdvu5TXoPa9KF-JS9TyOY/edit?usp=sharing Спасибо Игорь 

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