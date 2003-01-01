Создать программу в 3D

Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...