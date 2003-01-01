Написать Shader для Unity 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок536 просмотров

Необходимо создать шейдер Unity 3d.Сделайте шейдер с нуля в Unity, не используя поверхностный шейдер, только CG. Он должен иметь эти функции в одном материале:

- переднее освещение (достаточно только направленного света + тень)

- диффузная карта

- карта нормалей

- отражение кубической карты

- альфатест

Шейдер должен корректно работать на ПК и мобильных устройствах Android, IPhone, WIndows Phone (на усмотрение).

AndroidUnity
5 лет назад
guest_15947563291957
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • 3D архитектурная визуализация экстерьеров, моделинг

    $500

    Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маска в Инстаграм для проекта BaliLove

    Разработать 3D маску для Instagram BaliLove одноцветный с надписью брендаменяющий цвет фонаяркий и мерцающийМы используем греческий шрифт. И есть особые элементы дизайна. Примеры обсуждаем лично. https://www.instagram.com/balilove.officialНа данный момент работа не оплачивается. Нам нужен человек, который пробует себя ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 4 анимированных 3д моделей

    Необходимо создать 4 анимированные 3д модели-иллюстрации Пример - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif Иллюстрации для сайта, отображающие процесс производства продукции В предложениях указывайте примерную цену за работу (как в примере - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif)

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Визуализация мебели

    Здравствуйте. Нужно выполнить моделирование и реалистичную визуализацию стенки в комнате. Комната просто угол пол стены потолок.  Хотим совместить два чертежа, чтобы была угловая стенка.  Фасады классические с фрезеровкой. Цвет тёмный орех. Чертежи и фасад прикрепляю. ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Моделирование кроссовок

    Необходимо сделать 3d модель кроссовок как на фото. 1. Деталь с отдельным материалом должна быть отдельной 2. Сетка должна иметь логическую структуру, без разрывов, без перевёрнутых нормалей полигонов. Общее количество ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад