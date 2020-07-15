Необходимо создать шейдер Unity 3d.Сделайте шейдер с нуля в Unity, не используя поверхностный шейдер, только CG. Он должен иметь эти функции в одном материале: - переднее освещение (достаточно только направленного света + ...
Нанести надпись на модель в stl-формате
Нужно на готовые модели в stl-формате нанести надписи вдавливания. Без потери конструктивности по размерам и пропорциям. Количество моделей 10. Надписи разные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- 3D-графиканет заявокЗакрыт5 лет назад
Программа 3D дизайнер одежды.Стиль. Вертуально одеть человека в свой бренд одежды.3D-графика3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужно доработать 3D модель в формате STL в программе 3D Max, а именно, нужно из заготовки yadi.sk/i/WsdgKi1fJfDa7A yadi.sk/i/WqaFTHvh6ksPig сделать картинку в ...3D-графика13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $500
Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...3D-графика10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо согласно ТЗ отрисовать ряд картинок в 3DS Max для дальнейшего рендера. Просьба присылать ваши работы.3D-графика17 заявокЗакрыт5 лет назад
Разработать 3D маску для Instagram BaliLove одноцветный с надписью брендаменяющий цвет фонаяркий и мерцающийМы используем греческий шрифт. И есть особые элементы дизайна. Примеры обсуждаем лично. https://www.instagram.com/balilove.officialНа данный момент работа не оплачивается. Нам нужен человек, который пробует себя ...3D-графика7 заявокЗакрыт5 лет назад
ТЗ в архиве. В предложении указать стоимость и срок.3D-графика1 исполнительЗакрыт5 лет назад
Необходимо создать 4 анимированные 3д модели-иллюстрации Пример - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif Иллюстрации для сайта, отображающие процесс производства продукции В предложениях указывайте примерную цену за работу (как в примере - https://i.makeagif.com/media/3-13-2016/PnXqCp.gif)3D-графика12 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Нужно выполнить моделирование и реалистичную визуализацию стенки в комнате. Комната просто угол пол стены потолок. Хотим совместить два чертежа, чтобы была угловая стенка. Фасады классические с фрезеровкой. Цвет тёмный орех. Чертежи и фасад прикрепляю. ...3D-графика1 исполнительЗавершен5 лет назад