Нанести надпись на модель в stl-формате

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Закрыт19 заявок636 просмотров

Нужно на готовые модели в stl-формате нанести надписи вдавливания. Без потери конструктивности по размерам и пропорциям. Количество моделей 10. Надписи разные.

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