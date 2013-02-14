Мы растём, заказов становится больше, а новые руки у 3d-визуализаторов не отрастают, как бы нам не хотелось. Именно поэтому нам нужна еще пара рук, растущих откуда следует и умеющих делать 3d так, чтобы без исходника ...
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Нужна 3D модель гайки в нужном ракурсе. (вид с боку)
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