3D-визуализация домов

3D-графикаЗакрыт9 заявок261 просмотр
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Ищу архитекторов/3D-визуализаторов для работ по уникализации готовых проектов домов.

проект, адаптированный под нашу технологию

- адаптируются размеры под формат стандартных наших модулей, добавляются/удаляются веранды/мансарды/гаражи/балконы

- прорабатываются фасады/планировки под руководством нашего архитектора.

- отрисовка в 3-D (только сам дом, без ландшафта)

11 лет назад
Nataliorient
Наталия 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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