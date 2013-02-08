Нужно отобразить различные фасады в разрезе

Мы растём, заказов становится больше, а новые руки у 3d-визуализаторов не отрастают, как бы нам не хотелось. Именно поэтому нам нужна еще пара рук, растущих откуда следует и умеющих делать 3d так, чтобы без исходника ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно отобразить различные виды фасады в разрезе. Кол-во видов будет не менее 6 шт.
В прикреплении образцы в каком качестве и как нужно все отобразить.
На данном этапе это запрос цен, с дальнейшем выбора исполнителя.
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