Логотип в 3D

$50
3D-графикаЗавершен4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо отрисовать логотип, включающий две буквы - FS из медных пресс-фитингов

https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81+%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9qQcUbe2MOnY4QTGnYHQDQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1366&bih=643

Плачу 1500 руб., несколько вариантов на выбор с доработкой.

11 лет назад
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$50
3 дня
Прекрасный исполнитель. Отличается тем, что умеет почти сразу угадать желание Заказчика на основании небольших объемов информации.
Прекрасный заказчик, оплата мгновенная, ТЗ нормальное, если что-то неясно можно нормально обсудить. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • 3D-визуализатор

    $1000

    Мы растём, заказов становится больше, а новые руки у 3d-визуализаторов не отрастают, как бы нам не хотелось. Именно поэтому нам нужна еще пара рук, растущих откуда следует и умеющих делать 3d так, чтобы без исходника ...

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Графика для Subway Surf

    $1000

    Добрый день, ищем специалисте в сфере 3D графики для flash. Нужно будет повторить полностью графику из игры Subway Surf. Пишите свои контактные данные, свяжусь в вами. Спасибо, с уважением Николай.

    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-картинки нескольких помещений для презентации

    Нужно в короткие сроки сделать по 3-4 3D вида 5 помещений небольшой сложности. Это конференц-залы. Картинки нужны для презентации оборудования, встраиваемого в интерьер. Из-за сроков работу разобью на 3-х человек: 1 Актовый зал: здесь нужно сделать 2 варианта ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3D-визуализация домов

    Ищу архитекторов/3D-визуализаторов для работ по уникализации готовых проектов домов. проект, адаптированный под нашу технологию - адаптируются размеры под формат стандартных наших модулей, добавляются/удаляются веранды/мансарды/гаражи/балконы - прорабатываются фасады/планировки под руководством нашего архитектора. - отрисовка в 3-D (только сам дом, ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно отобразить различные фасады в разрезе

    Нужно отобразить различные виды фасады в разрезе. Кол-во видов будет не менее 6 шт. В прикреплении образцы в каком качестве и как нужно все отобразить. На данном этапе это запрос цен, с дальнейшем выбора исполнителя.

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка дизайна

    В прикрепленном файле нарисован дом. В левом нижнем углу имеется область, в которой прорисован внутренний интерьер. Необходимо дорисовать ещё две подобные области. Первая - ближе к крыше, в районе окна. Вторая - ближе к гаражу ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Надо отрисовать картинки

    Надо отрисовать картинки в 5 цветах, цвета представлены на картинке — Так же надо сделать для остальных картинок.jpg например тут реечный потолок V образный исполнен на сайте только в 2 цветах серый и желтый 740_v.png, надо чтоб ...

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • 3d-модели мебели

    $50

    Необходимо отмоделить несколько моделей мебели (ресепшен, люстра, фонтан). Рендеры не нужны, нужна текстурированная модель – исходник. Стоимость по договоренности за каждую отдельную модель.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диваны смоделить

    необходимо смоделить диваны,есть сложные - со складками, а есть простые- квадратные, поэтому нужны люди с разным навыком моделинга. Высылайте портфолио сразу.

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад