3D-картинки нескольких помещений для презентации

Нужно в короткие сроки сделать по 3-4 3D вида 5 помещений небольшой сложности.

Это конференц-залы. Картинки нужны для презентации оборудования, встраиваемого в интерьер.

Из-за сроков работу разобью на 3-х человек:

1 Актовый зал: здесь нужно сделать 2 варианта дизайна (дизайн продумывать буду я, но можно и поучаствовать), 3-4 тридешки на каждый. Площадь помещения 278 м2.

2 Два конференц-зала минимальной сложности: нужно воспроизвести с фотографий интерьер и поставить нужное оборудование. Площадь: 120м2 и 53,5м2. 3-4 вида на каждое помещение.

3 Два конференц-зала чуть посложнее (из-за интерьера): нужно воспроизвести с фото интерьер, поменять мебель (мебель не какую-то конкретную, поэтому можно смело использовать библиотеки), поставить оборудование. Площадь: 63,6м2 и 138м2. 3-4 вида на каждое помещение.

Важно: сделать быстро (крайний срок - вторник 19.02.13) и боле-менее качественно. Точностью можно пренебречь.

Стоимость и форма оплаты оговаривается, исходя из ваших предложений.