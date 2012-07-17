3D-рисунок сделать на асфальт

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Закрыт1 заявка166 просмотров

для широкоформатной печати

Макет 3-Д иллюзии, для цветочного магазина шоу рума Фан Фан Тюльпан

В центе Киева

на асфальте на тротуаре или площади и на гранитный вход при магазине.

По типу Курта:

http://kurtwenner.com/

в разделе Реклама и не только

Или предложите свои направления и варианты.

Фото магазина на гранит:

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=368794569834342&set=a.368794546501011.74701.299199466793853&type=1&theater

Сайт магазина :

http://www.fanfan-tulpan.com.ua/

Кто Господа за сколько готов взяться и сколько времени понадобится?

почта для предложений:

[email protected]

13 лет назад
cyrex911
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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