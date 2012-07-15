Необходимо разработать несколько простых моделей зданий. Использование: прототип игры Модели: жилое здание, склад, защитная башня Материал зданий: плетеные щиты (дерево) Стиль: реализм Качество: без детальной проработки, концепт ...
Сделать логотип в 3D
В наличии есть логотип.
Текст логотипа нужно сделать так: http://www.xcom.com/xcom/agegate.html
Только в качестве материала сделать черный драгоценный камень:
http://images.prom.ua/545195_w640_h640_24.jpg
http://www.wm-e-shop.com/images/swarovski_jet_black.jpg
Графический элемент логотипа представляет треугольники и параллелограммы разных цветов.
Необходимо плоские фигуры превратить в драгоценный камень, типа так:
http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174480_100002596783020_2420498_n.jpg
От вас цена.
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