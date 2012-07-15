Сделать логотип в 3D

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт16 заявок263 просмотра

В наличии есть логотип.

Текст логотипа нужно сделать так: http://www.xcom.com/xcom/agegate.html

Только в качестве материала сделать черный драгоценный камень:

http://images.prom.ua/545195_w640_h640_24.jpg

http://www.wm-e-shop.com/images/swarovski_jet_black.jpg

Графический элемент логотипа представляет треугольники и параллелограммы разных цветов.

Необходимо плоские фигуры превратить в драгоценный камень, типа так:

http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/174480_100002596783020_2420498_n.jpg

От вас цена.

13 лет назад
H2O2
Иван 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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