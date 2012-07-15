нарисовать спортивный автомобиль Lancer Evolution IX в спортивном стиле, или Subaru Impreza WRX STI (точно не определился) + экспозиция (стенд) задний план логотип сайта как фон. icq 223629337 ...
Простые модели трех зданий (для игры)
Необходимо разработать несколько простых моделей зданий.
Использование: прототип игры
Модели: жилое здание, склад, защитная башня
Материал зданий: плетеные щиты (дерево)
Стиль: реализм
Качество: без детальной проработки, концепт
Формат (на выбор): .fbx .dae, .3ds, .dxf, .obj
Предлагайте Ваши сроки, цену, условия оплаты. По возможности - ссылки на портфолио.
Заявки фрилансеров
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