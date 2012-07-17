Дизайн для пола

Из подземного тунеля (дорога по тунелю идёт снизу вверх) выезжают 2 машинки.

необходимо обыкрать динамику. Одна из машин может находиться в полёте.

За основу можно взять которые на примере или другие.

Дизайн будет использован для изображения на пол.

При разработке дизайна необходимо использовать 3D моделирование