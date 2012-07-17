Задача - создать в BLENDER виртуальный подводный стенд для проводки приманок на основе записанного реального потока данных действий рыбака. Цель - получать из BLENDER готовые ...
Дизайн для пола
Из подземного тунеля (дорога по тунелю идёт снизу вверх) выезжают 2 машинки.
необходимо обыкрать динамику. Одна из машин может находиться в полёте.
За основу можно взять которые на примере или другие.
Дизайн будет использован для изображения на пол.
При разработке дизайна необходимо использовать 3D моделирование
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