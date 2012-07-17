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Модель поведения рыболовной приманки в BLENDER
Задача - создать в BLENDER виртуальный подводный стенд для проводки приманок на основе записанного реального потока данных действий рыбака.
Цель - получать из BLENDER готовые видео ролики (320х240 пикс) моделирующие поведения реальных приманок (воблер, блесна и тп) под водой.
Изначально процесс рыбалки снимается на видео, параллельно идет запись потока данных от сенсоров, установленных на удочке (спиннинге):
- Таймкод (время записи текущих показаний датчиков)
- длина лески то приманки до кольца на кончике удилища
- позиция кольца на кончике удилища в пространстве (x-y-z относительно нулевой точки расположенной на поверхности воды),
- сила натяжения лески.
Все эти данные записываются с частотой 25 раз в секунду и синхронизированы с видео. Данные сведены в таблицу.
Дано:
3d модель приманки, вес приманки, положение центра масс (по каждому элементу приманки: крючки, вращающиеся части и т.п.), модель дна. Таблица данных в EXCEL.
Тамкод, время в миллисекундах
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Длина лески от приманки до кольца на кончике удилища в метрах
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натяжение лески в милиньютонметры
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X
позиция кольца на кончике удилища
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Y
позиция кольца на кончике удилища
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Z
позиция кольца на кончике удилища
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Задание:
На основе этих данных нужно построить модель поведения приманки в воде. Поведение приманки должно быть согласовано с действиями рыболова, и должно быть основано на физической модели взаимодействия приманки, лески, удочки, воды и виртуального дна
Комментарий:
Рыбак крутит катушку неравномерно, может вообще остановить вращение. Он перемещает удилище вверх-вниз, влево-вправо. От всего этого зависит поведение приманки под водой.
Нужно использовать физику BLENDER и взаимодействие приманки со средой (водой). Взаимодействие со средой и физика программы должны работать на протяжении всего времени проводки приманки и в моменты свободного провисания лески. Физика программы должна достраивать поведение приманки в моменты свободного провисания лески с учетом свойств конкретной приманки, плавающая она или тонущая. Если приманка падает на дно, то должно быть взаимодействие - подниматься облако частиц, и т д. Так же могут встречаться препятствия на дне: камни, коряги, растения и т д.
Виртуальная камера привязана к движущейся приманке. Так же есть несколько виртуальных камер по пути прохождения приманки.
Сроки: Обсуждение
Оплата: Обсуждение
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