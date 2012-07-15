Сделать интересный дизайн для ресторана

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт5 заявок212 просмотров

Необходимо сделать дизайн за место макета во вложение

Длина 10 метров, ширина 1 метр.

Креатив - первое мы дели Логотип Гусятникофф (пополам) - 1 -ая половина в

традиционном стиле ресторан(немного помпезном, классическом, аристократическом)

2-ая половина клуб (молодежный, яркий, дерзкий) На фото можно

увидеть что лого расположен ровно по центру

деление на 2 половины олицетворяет - 1-ая это ресторан надо показать

ресторан (Гусь сидит за столом и ест. Гусь одет в соответствующюю одежду)

2-ая половина это ночной

клуб. Здесь гусь тусуется уже в клубной одежде

Весь дизайн необходимо сделать с эффектом перспекфся тоже необходимо сделать.

13 лет назад
monte133
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать дизайн макет

    Необходимо сделать дизайн макет. Размер 9 на 12м По периметру макета делаем дизайн открытого окна. На подоконнике окна сидит мультипликационный персонаж(персонаж есть). На заднем план (в окне) открывается красивый пейзаж).

    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать логотип в 3D

    В наличии есть логотип. Текст логотипа нужно сделать так: http://www.xcom.com/xcom/agegate.html Только в качестве материала сделать черный драгоценный камень: http://images.prom.ua/545195_w640_h640_24.jpg http://www.wm-e-shop.com/images/swarovski_jet_black.jpg Графический элемент логотипа представляет треугольники ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простые модели трех зданий (для игры)

    Необходимо разработать несколько простых моделей зданий. Использование: прототип игры Модели: жилое здание, склад, защитная башня Материал зданий: плетеные щиты (дерево) Стиль: реализм Качество: без детальной проработки, концепт ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-автомобиль

    $250

    нарисовать спортивный автомобиль Lancer Evolution IX в спортивном стиле, или Subaru Impreza WRX STI (точно не определился) + экспозиция (стенд) задний план логотип сайта как фон. icq 223629337 ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кухня

    Здравствуйте. Мне необходим дизайнер, который сможет в Гугл Скетч Ап (именно в нем, 3d max и пр. не нужно) построить модель Маленькой кухни. Обстановка в ней должна быть стандартная: гарнитур, плита, стол, ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Привести к единому стилю проекты коттеджей

    Нужно привести к единому стилю проекты коттеджей отсюда: http://www.sundacha.ru/cottages/ Так же сделать одинаково внутреннюю планировку домов и по возможности пересчитать метраж помещений по желанию заказчика.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изображение для обложки буклета

    Дано: заказчик производит стальные детали - трубчатые, с заклепками и болтами :) Есть фото этих деталей в разных видах. Требуется: 3-D изображение (для буклета и календаря) по утвержденному эскизу - конструкция, "собранная" из ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3D-туры по квартирам в Unity

    Необходимо подготовить 12 3Д-туров по квартирам, исходники выдаю в автокаде. сначала нужно сделать визуализацию без мебели, стены — штукатурка, полы — паркет, плинтуса, плитка в мокрых помещениях и сантехника. Сантехника везде одинаковая. Квартиры: ...

    AutoCADUnity
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки для сайта

    $100

    Необходимо разработать в 3d 4 иконки: дом из бревна, баня, беседка и прочие услуги.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад