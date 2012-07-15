Сделать интересный дизайн для ресторана

Необходимо сделать дизайн за место макета во вложение

Длина 10 метров, ширина 1 метр.

Креатив - первое мы дели Логотип Гусятникофф (пополам) - 1 -ая половина в

традиционном стиле ресторан(немного помпезном, классическом, аристократическом)

2-ая половина клуб (молодежный, яркий, дерзкий) На фото можно

увидеть что лого расположен ровно по центру

деление на 2 половины олицетворяет - 1-ая это ресторан надо показать

ресторан (Гусь сидит за столом и ест. Гусь одет в соответствующюю одежду)

2-ая половина это ночной

клуб. Здесь гусь тусуется уже в клубной одежде

Весь дизайн необходимо сделать с эффектом перспекфся тоже необходимо сделать.