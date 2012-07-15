Необходимо сделать дизайн макет. Размер 9 на 12м По периметру макета делаем дизайн открытого окна. На подоконнике окна сидит мультипликационный персонаж(персонаж есть). На заднем план (в окне) открывается красивый пейзаж).
Сделать интересный дизайн для ресторана
Необходимо сделать дизайн за место макета во вложение
Длина 10 метров, ширина 1 метр.
Креатив - первое мы дели Логотип Гусятникофф (пополам) - 1 -ая половина в
традиционном стиле ресторан(немного помпезном, классическом, аристократическом)
2-ая половина клуб (молодежный, яркий, дерзкий) На фото можно
увидеть что лого расположен ровно по центру
деление на 2 половины олицетворяет - 1-ая это ресторан надо показать
ресторан (Гусь сидит за столом и ест. Гусь одет в соответствующюю одежду)
2-ая половина это ночной
клуб. Здесь гусь тусуется уже в клубной одежде
Весь дизайн необходимо сделать с эффектом перспекфся тоже необходимо сделать.
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