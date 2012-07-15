Необходимо сделать дизайн макет

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт11 заявок168 просмотров

Необходимо сделать дизайн макет. Размер 9 на 12м

По периметру макета делаем дизайн открытого окна.

На подоконнике окна сидит мультипликационный персонаж(персонаж есть).

На заднем план (в окне) открывается красивый пейзаж).

13 лет назад
monte133
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать логотип в 3D

    В наличии есть логотип. Текст логотипа нужно сделать так: http://www.xcom.com/xcom/agegate.html Только в качестве материала сделать черный драгоценный камень: http://images.prom.ua/545195_w640_h640_24.jpg http://www.wm-e-shop.com/images/swarovski_jet_black.jpg Графический элемент логотипа представляет треугольники ...

    3D-графика16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простые модели трех зданий (для игры)

    Необходимо разработать несколько простых моделей зданий. Использование: прототип игры Модели: жилое здание, склад, защитная башня Материал зданий: плетеные щиты (дерево) Стиль: реализм Качество: без детальной проработки, концепт ...

    3D-графика12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 3D-автомобиль

    $250

    нарисовать спортивный автомобиль Lancer Evolution IX в спортивном стиле, или Subaru Impreza WRX STI (точно не определился) + экспозиция (стенд) задний план логотип сайта как фон. icq 223629337 ...

    3D-графика4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Кухня

    Здравствуйте. Мне необходим дизайнер, который сможет в Гугл Скетч Ап (именно в нем, 3d max и пр. не нужно) построить модель Маленькой кухни. Обстановка в ней должна быть стандартная: гарнитур, плита, стол, ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Привести к единому стилю проекты коттеджей

    Нужно привести к единому стилю проекты коттеджей отсюда: http://www.sundacha.ru/cottages/ Так же сделать одинаково внутреннюю планировку домов и по возможности пересчитать метраж помещений по желанию заказчика.

    3D-графика1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изображение для обложки буклета

    Дано: заказчик производит стальные детали - трубчатые, с заклепками и болтами :) Есть фото этих деталей в разных видах. Требуется: 3-D изображение (для буклета и календаря) по утвержденному эскизу - конструкция, "собранная" из ...

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 3D-туры по квартирам в Unity

    Необходимо подготовить 12 3Д-туров по квартирам, исходники выдаю в автокаде. сначала нужно сделать визуализацию без мебели, стены — штукатурка, полы — паркет, плинтуса, плитка в мокрых помещениях и сантехника. Сантехника везде одинаковая. Квартиры: ...

    AutoCADUnity
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иконки для сайта

    $100

    Необходимо разработать в 3d 4 иконки: дом из бревна, баня, беседка и прочие услуги.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание покадровой анимации 3D-объектов

    Приветствую фрилансеров! Задача: сделать 3 анимированные строчки текста в 3D Max и произвести над ними ряд действий. Подробнее: Буквы должны быть золотые и выглядеть очень аппетитно и вкусно, сочно ...

    3ds Max
    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад