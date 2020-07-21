Дизайн + 3D визуалищация светильника н

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки261 просмотр

Ищем дизайнера для разработки дизайна и 3D визуализации светильника на стену. 

5 лет назад
guest_15953380462083
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Ян
 
37 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
44 отзыва
5 лет назад
Саидмурад
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Отрисовать в 3D 10 домов

    Добрый день, необходимо отрисовать в 3D 10 домов как в примере https://smartdom5.ru/ Есть исходник с размерами в ArchiCAD. Дома на фоне природы с 4 внешними ракурсами фасада. В заявке указывайте ...

    ArchiCAD
    3D-графика11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рендер Комодики (фото )

    Есть 3д модель комодиков нужно сделать картинки Примеры как на фото с разным наполнением и без в разных местах ( на улице, на кровати, в ванной итд.  2 вида комодов в 5 ...

    3D-графика1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Презентация сервиса по примерке одежды в 3д

    Необходимо спроектировать визуализацию для сервиса по примерке одежды в 3д. Необходимо показать весь процесс: 1.открытие приложения. 2. сканирование себя (лицо), настройка параметров (рост, телосложение). 3. Процесс смены вещей (кофта, рубашка, джинсы). ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • VR обучающая программа

    Ищем специалиста для создания демонстрационной обучающей программы с использованием VR шлема (oculus rift). Требования: - Unity 3D - Наличие опыта разработки, в том числе и в Unity 3D - Учеба или ...

    Unity
    3D-графика2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D моделирование

    Необходимо выполнить 3D моделирование с деталировкой в Autodesk Inventor. Изделие - цепь тяговая пластинчатая специальная. Деталировка должна включать - пластина наружная, пластина внутренняя, ролик, втулка, валик, спецэлемент.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D

    Необходимо сканировать предмет и сделать математическую модель.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3Д Дизайн корпуса сигнализации и визуализация

    $400

    Просьба разработать 5 концептов дизайна корпуса сигнализации.Результат работы - реалистичные визуализации в окружении (на стене в квартире). Нужен рендер (без твердотельной модели). Но необходимо учесть внутреннее содержимое (объем плата + аккумулятор) и выход проводов на ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рендер устройства с модели stp

    Рендер устройства с модели stp. Модель файла. Файл с моделью пришлю на почту. Жду от вас цену и примеры вашего предметного рендера Спасибо

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад