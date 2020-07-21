Отрисовать в 3D 10 домов

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Закрыт11 заявок573 просмотра

Добрый день, необходимо отрисовать в 3D 10 домов как в примере https://smartdom5.ru/

Есть исходник с размерами в ArchiCAD.

Дома на фоне природы с 4 внешними ракурсами фасада.

В заявке указывайте пожалуйста стоимость и примеры работ, спасибо.

ArchiCAD
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