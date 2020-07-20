Сделать 3D модель худи, наложить на фото (пришлём вам) и написать название бренда. Детали обсудим лично)
Презентация сервиса по примерке одежды в 3д
Необходимо спроектировать визуализацию для сервиса по примерке одежды в 3д. Необходимо показать весь процесс:
1.открытие приложения.
2. сканирование себя (лицо), настройка параметров (рост, телосложение).
3. Процесс смены вещей (кофта, рубашка, джинсы).
4.Сохранение "образа" (подобранных вещей).
5. Покупка выбранных вещей
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