Презентация сервиса по примерке одежды в 3д

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки679 просмотров

Необходимо спроектировать визуализацию для сервиса по примерке одежды в 3д. Необходимо показать весь процесс:

1.открытие приложения.

2. сканирование себя (лицо), настройка параметров (рост, телосложение).

3. Процесс смены вещей (кофта, рубашка, джинсы).

4.Сохранение "образа" (подобранных вещей).

5. Покупка выбранных вещей

5 лет назад
guest_1595269756043
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Заявки фрилансеров

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