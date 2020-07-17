VR обучающая программа

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт2 заявки500 просмотров

Ищем специалиста для создания демонстрационной обучающей программы с использованием VR шлема (oculus rift).

Требования:

- Unity 3D

- Наличие опыта разработки, в том числе и в Unity 3D

- Учеба или окончание профильного вуза

Срок на разработку 1,5 месяца.

Материалы для разработки (видео, схемы, чертежи) предоставим.

Работа удаленная, но если исполнитель будет в СПб, будет хорошо, можно будет пересекаться.

Оплата по договоренности.

Unity
5 лет назад
sasha-free
Александр 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Фанир
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 отзывов(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • 3D моделирование

    Необходимо выполнить 3D моделирование с деталировкой в Autodesk Inventor. Изделие - цепь тяговая пластинчатая специальная. Деталировка должна включать - пластина наружная, пластина внутренняя, ролик, втулка, валик, спецэлемент.

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D

    Необходимо сканировать предмет и сделать математическую модель.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3Д Дизайн корпуса сигнализации и визуализация

    $400

    Просьба разработать 5 концептов дизайна корпуса сигнализации.Результат работы - реалистичные визуализации в окружении (на стене в квартире). Нужен рендер (без твердотельной модели). Но необходимо учесть внутреннее содержимое (объем плата + аккумулятор) и выход проводов на ...

    3D-графика9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рендер устройства с модели stp

    Рендер устройства с модели stp. Модель файла. Файл с моделью пришлю на почту. Жду от вас цену и примеры вашего предметного рендера Спасибо

    3D-графика14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать Shader для Unity 3D

    Необходимо создать шейдер Unity 3d.Сделайте шейдер с нуля в Unity, не используя поверхностный шейдер, только CG. Он должен иметь эти функции в одном материале: - переднее освещение (достаточно только направленного света + ...

    AndroidUnity
    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • 3D архитектурная визуализация экстерьеров, моделинг

    $500

    Ищем на проект 3Д-моделера, визуализатора, а еще лучше дженералиста, работающего в 3D MAX. Работа примерно с начала августа и в течение 2-3 месяцев. Для проекта нужно будет: - Смоделировать несколько экстерьеров бизнес-центров и ...

    3ds Max
    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад