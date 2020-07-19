Анимация для бренда одежды

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок607 просмотров

Сделать 3D модель худи, наложить на фото (пришлём вам) и написать название бренда. Детали обсудим лично)

5 лет назад
guest_1595140925306
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Заявки фрилансеров

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