Рендер Комодики (фото )

Есть 3д модель комодиков

нужно сделать картинки Примеры как на фото

с разным наполнением и без в разных местах ( на улице, на кровати, в ванной итд.

2 вида комодов в 5 цветах

30 разных рендеринга (фото)в месяц

предпочтения реалистичности