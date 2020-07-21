Рендер Комодики (фото )

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт1 заявка247 просмотров

Есть 3д модель комодиков

нужно сделать картинки Примеры как на фото

с разным наполнением и без в разных местах ( на улице, на кровати, в ванной итд. 

2 вида комодов в 5 цветах

30 разных рендеринга  (фото)в месяц

предпочтения реалистичности  

5 лет назад
guest_15952784932841
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
47 лет
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
22 отзыва
5 лет назад

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