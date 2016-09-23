Дизайнер экстерьера - отрендерить в 3d-max

3D-графикаЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Есть проект деревянного дома-шале (строится по технологии фахверк) в архикаде.

Надо отрендерить в 3d-max.

На выходе нужно 3 дневных вида (высокий уровень детализации, как на фото). Растения на вкус дизайнера.

Заказ срочный, если сработаемся - будет долговременное сотрудничество.

При обращении просим сразу высылать портфолио.

7 лет назад
N_Korol
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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