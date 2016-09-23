Дизайнер экстерьера - отрендерить в 3d-max

Требуется создать модель в программе solidworks по имеющемуся чертежу и 3d модели из программы 3d max. Требования к модели: Модель должна максимально походить на модель из 3d max Так же, чтобы ее можно было в любой момент образмерить и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект деревянного дома-шале (строится по технологии фахверк) в архикаде.
Надо отрендерить в 3d-max.
На выходе нужно 3 дневных вида (высокий уровень детализации, как на фото). Растения на вкус дизайнера.
Заказ срочный, если сработаемся - будет долговременное сотрудничество.
При обращении просим сразу высылать портфолио.
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