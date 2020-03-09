Доделать тело + волосы в iclone7

Сделать разборные 3д модели лопаты с двумя вариантами штыка(4-х и 5-ти угольный) в соответствии с условиями Техзадания. Для 3д печати. Форматы .obj или .stl Оплата по готовности моделей. Под готовностью понимается проверка и утверждение всех размеров заказчиком. В ...