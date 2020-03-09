Доделать тело + волосы в iclone7

3D-графикаЗакрыт2 заявки269 просмотров
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Нужно доделать проект,сделать тело + волосы как в модельке турбосквида https://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-billy-puppet-saw-bust-1384098

Более подробно обговорим в лс,предлагайте цену. Приоритетный срок до 1 дня

4 года назад
ArtBorax
Денис 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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