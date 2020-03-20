Рендер готовых 3Д моделей

Требуются 3д моделлерыдля выполнения различных проектов. Вы нам подходите, если выумеете хотя бы одно из трех: 3д моделирование, 3д анимирование, 3д визуализация. Если же вы владеете несколькими навыками из перечисленных, то это еще лучше. Работа будет состоять ...