Начертить детали, собрать в 3 д

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен12 заявок338 просмотров

Нужны вектора для такого комодика, как на фото.

Нужно начертить все детали в заданном размере, и сделать сборку.

делать будем три типоразмера

Просьба сразу указывать цену.

8 лет назад
Korobok_A
Алексей 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

mrvlsh
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$8
1 день
Быстро и качественно.
Чётко поставленная задача, полная и своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

mrvlsh
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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