создание 3d ролика, иллюстрирующего работу декантерной центрифуги или центрифуги огш, на основе 3 d видео: -дополнить ролик текстом с достоинствами центрифуг -удалить обозначение модели -изменить фон -улучшить графику и сделать видео ...
Начертить детали, собрать в 3 д
Нужны вектора для такого комодика, как на фото.
Нужно начертить все детали в заданном размере, и сделать сборку.
делать будем три типоразмера
Просьба сразу указывать цену.
Выбранный исполнитель
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