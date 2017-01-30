Создать эквидистантнаю проекцию для VR очков.

Очень хорошо сделал. Быстро, постоянно на связи, и именно то, что нужно. Также сам по своей инициативе проверил работоспособность на андроиде и порекомендовал как и чем лучше запускать. Так что очень рекомендую, как быстрого и профессионального исполнителя. Очень доволен.