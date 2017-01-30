Создать эквидистантнаю проекцию для VR очков.

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Завершен1 заявка120 просмотров

Создать эквидистантнаю проекцию  для VR очков.  Банк из мультфильма.

8 лет назад
Gomes
49 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад
$100
3 дня
Очень хорошо сделал. Быстро, постоянно на связи, и именно то, что нужно. Также сам по своей инициативе проверил работоспособность на андроиде и порекомендовал как и чем лучше запускать. Так что очень рекомендую, как быстрого и профессионального исполнителя. Очень доволен.
Как и всегда интересный проект, оплата моментальная, постоянно на связи не зависимо от времени суток, на мой взгляд один из самых лучших заказчиков на данном ресурсе, очень приятное сотрудничество,очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

elmirmclaren
Эмин 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
8 лет назад

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