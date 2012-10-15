Нарисовать интерактивный генплан так, как это реализовано тут http://chudo-grad.ru/genplan/, в таком стиле))) (java и flash)

+ должна быть панель управления что бы я сам мог менять что проданно, что в резерве, цены, размеры участков итд

Генплан в приложении

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