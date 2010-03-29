Прорисовка схемы проезда для сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт18 заявок634 просмотра

Добрый день,

Нужно смоделировать 3d карту проезда/прохода к офису компании (расположена в Москве). Пример в прикрепленном файле. Важны качество работы, внимание к деталям и цена.

Желательно иметь в портфолио подобные работы.

Жду ваших предложений по ценам и срокам.

15 лет назад
DariaGavrilova
Дарья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранные исполнители

Lavender
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$100
3 дня
MiniYeti
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$30
3 дня

Заявки фрилансеров

Lavender
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
MiniYeti
36 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад

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