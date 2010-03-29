Здравствуйте, есть готовые модели мебели: парта-трансформер и тумбы Надо: натянуть текстуры (по несколько вариантов для каждой модели), настроить сцену, что бы получилось фотореалистичное изображение. Так же для каждой модели надо сделать ...
Прорисовка схемы проезда для сайта.
Добрый день,
Нужно смоделировать 3d карту проезда/прохода к офису компании (расположена в Москве). Пример в прикрепленном файле. Важны качество работы, внимание к деталям и цена.
Желательно иметь в портфолио подобные работы.
Жду ваших предложений по ценам и срокам.
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