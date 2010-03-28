Видео ролик для нашей компании (2 человека)

Необходимо создать анимационные сцены, которые определены в Т.З. (вышлю претендентам), необходимы навыки работы с Adobe Premiere, After Effects, Vegas, Pinnacle Studio (c любым на выбор), конечная цель - создание качественного ролика в формате mpeg.

Длительность ролика не более 5-ти минут, использование визуализации с помощью:

flash, слайдов, рендера 3D объектов, графиков, интерактивной карты, видео эффектов.

Всего в ролике около 27 сцен, от простой смены слайдов, до разбиения 3D объекта на блоки с эффектов разрезания (пачки сигарет на мелкие полоски), анимация открытия пачки (сигарет) рукой человека .

Начинать нужно сегодня, в этом минус (мало времени) и плюс - больше оплата за проект.

Если есть желание оставляйте свои координаты, я с Вами свяжусь!