Видео ролик для нашей компании (2 человека)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт12 заявок308 просмотров

Необходимо создать анимационные сцены, которые определены в Т.З. (вышлю претендентам), необходимы навыки работы с Adobe Premiere, After Effects, Vegas, Pinnacle Studio (c любым на выбор), конечная цель - создание качественного ролика в формате mpeg.

Длительность ролика не более 5-ти минут, использование визуализации с помощью:

flash, слайдов, рендера 3D объектов, графиков, интерактивной карты, видео эффектов.

Всего в ролике около 27 сцен, от простой смены слайдов, до разбиения 3D объекта на блоки с эффектов разрезания (пачки сигарет на мелкие полоски), анимация открытия пачки (сигарет) рукой человека .

Начинать нужно сегодня, в этом минус (мало времени) и плюс - больше оплата за проект.

Если есть желание оставляйте свои координаты, я с Вами свяжусь!

15 лет назад
goodkoal
Алексей 
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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