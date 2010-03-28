Нужно реализовать обзор модели лодки с поворотом на 360 градусов при просмотре пользователем, наподобие как это сделано на хондовском сайте, здесь: http://www.honda.co.ru/cars/cars/accord/review_360.shtml Пакет из восьми картинок лодки в разном ракурсе имеется, точнее, есть макет ...
Видео ролик для нашей компании (2 человека)
Необходимо создать анимационные сцены, которые определены в Т.З. (вышлю претендентам), необходимы навыки работы с Adobe Premiere, After Effects, Vegas, Pinnacle Studio (c любым на выбор), конечная цель - создание качественного ролика в формате mpeg.
Длительность ролика не более 5-ти минут, использование визуализации с помощью:
flash, слайдов, рендера 3D объектов, графиков, интерактивной карты, видео эффектов.
Всего в ролике около 27 сцен, от простой смены слайдов, до разбиения 3D объекта на блоки с эффектов разрезания (пачки сигарет на мелкие полоски), анимация открытия пачки (сигарет) рукой человека .
Начинать нужно сегодня, в этом минус (мало времени) и плюс - больше оплата за проект.
Если есть желание оставляйте свои координаты, я с Вами свяжусь!
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