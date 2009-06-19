Работа для профессиональных 3D Аниматоров

Продакшн компания в Дубае, предлагает временную работу двум талантливым 3д аниматорам. Вам предстоит оформлять один из региональных теле каналов по готовым эскизам. У вас должно быть портфолио мирового уровня, опыт работы от 3х лет и отличное знание 3D пакета maya и знание композитинга. Вам помимо зарплаты, оплачивается перелет, проживание и транспорт от и до работы. От вас требуется резюме, ссылку к портфолио и ваши расценки на месяц работы. сроки: от одного до двух месяцев