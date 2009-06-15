Добрый день. Есть файл swf ,который стоит на странице статистики.Так вот,необходимо с него убрать кошек и вместо них написать слово BinHot которое будет медленно переливаться (линии статистики оставить как есть...) ...
Падающие на воду кубики (done)
Три кубика падают на водную гладь, создают какой нибудь простенький всплеск, после чего всё успокаивается и кубики плавают себе (неподвижно) на поверхности.
всё єто в виде 2х md2 файлов (один с водой, один с кубиками), без текстур, менее 1000 полигонов, десяток-другой фреймов.
если кто делал что-либо подобное ранее, не стесняйтесь кидать ссылки.
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