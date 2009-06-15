Падающие на воду кубики (done)

Три кубика падают на водную гладь, создают какой нибудь простенький всплеск, после чего всё успокаивается и кубики плавают себе (неподвижно) на поверхности.

всё єто в виде 2х md2 файлов (один с водой, один с кубиками), без текстур, менее 1000 полигонов, десяток-другой фреймов.

если кто делал что-либо подобное ранее, не стесняйтесь кидать ссылки.