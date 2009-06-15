3D Моделирование кухонного оборудования.

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Закрыт74 заявки989 просмотров

Необходимо сделать 3D Модели в Максе набора кухонного оборудования (более 100 моделей).

Просьба в предложении писать цену за единицу. Оплата в Yandex Money.

16 лет назад
krill
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

randar2008
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

randar2008
Андрей 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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