Построение 3D модели здания по чертежам и отрисованным фасадам, пишите указывая ссылку на своё портфолио, территориальное местоположение и порядок цен.
Разработка дизайна бутылки
Привет всем! Мне нужно нарисовать стеклянную бутылку, в виде @. Нужно продумать место для розлива из бутылки ("горлышко") с крышкой, места захвата бутылки руками (чтобы удобно было брать) и поставить бутылку на какую-нибудь небольшую аккуратную подставку. В общем нужно придумать реальную стеклянную бутылку, которую потом можно физически изготовить. Все это нужно показать в объеме, на 3-4-х рисунках. По цене – конечно же подешевле ))))). Думаю, господа дизайнеры, вам самим будет это просто интересно.
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