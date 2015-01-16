Разработка 3D моделей стульев (предпочтительнее 3D Max)

Необходим ребрендинг нашего оборудования.
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Уважаемые коллеги, есть потребность в разработке библиотеки 3D моделей стульев. Из исходных материалов - плоскостные чертежи в автокаде с размерами. Прошу сообщить стоимость и время, необходимое на создание 3D- модели 1 стула.
Заранее благодарю.
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