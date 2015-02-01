Необходим портал для дилера (битрикс), требование к функционалу ниже, более развернутое ТЗ по запросу. Кабинет закупщика/партнера с возможностью бронирования товараУправление заказом(частичная отгрузка, заказ доставки, оплата)Кабинет менеджера компанииДисконтные программы, учитывающие реализации ...
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- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо разработать дизайн на сайт для след. страниц: - карточка товара - вакансии - о компании - почему мы сайт sav-line.byДизайн сайтов35 заявокЗакрыт10 лет назад
Уважаемые коллеги, есть потребность в разработке библиотеки 3D моделей стульев. Из исходных материалов - плоскостные чертежи в автокаде с размерами. Прошу сообщить стоимость и время, необходимое на создание 3D- модели 1 стула. ...3D-графика21 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать магазина на prestashop. Более детальная информация в файле. Бюджет определим после выбора исполнителя.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт10 лет назад