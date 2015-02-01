savivk

Сергей savivk

 
49 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • B2B портал (1с Битрикс)

    Необходим портал для дилера (битрикс), требование к функционалу ниже, более развернутое ТЗ по запросу. Кабинет закупщика/партнера с возможностью бронирования товараУправление заказом(частичная отгрузка, заказ доставки, оплата)Кабинет менеджера компанииДисконтные программы, учитывающие реализации ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка 3D моделей стульев (предпочтительнее 3D Max)

    Уважаемые коллеги, есть потребность в разработке библиотеки 3D моделей стульев. Из исходных материалов - плоскостные чертежи в автокаде с размерами. Прошу сообщить стоимость и время, необходимое на создание 3D- модели 1 стула. ...

    3ds MaxAutoCAD
    3D-графика21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад